Febbraio 16, 2023

Bonus raccolta differenziata 2023: un credito d’imposta al 36% per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata. L’obiettivo è quello di aumentare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi, nonché ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi. Stanziati 10 milioni di euro e il limite delle spese è di 20.000 euro. L’Agevolazione è prevista per il 2023 e il 2024.