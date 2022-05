Maggio 31, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il bonus sicurezza 2022 è un’agevolazione fiscale che consente di recuperare una parte della spesa sostenuta (detrazione Irpef al 50%) per proteggere la propria abitazione attraverso porta blindata, inferriate e vetri antisfondamento. Confermato dalla legge di Bilancio, ha un tetto massimo di 96mila euro.