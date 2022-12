Dicembre 13, 2022

Nella manovra 2023 il governo Meloni ha inserito un fondo di 500 milioni di euro per il bonus spesa destinato ai nuclei con redditi al di sotto dei 15mila euro. Ecco nel dettaglio cos’è e come funziona la carta per l’acquisto di beni di prima necessità.