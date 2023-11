Bonus Tari, sconto su tassa rifiuti per chi è in difficoltà

Novembre 8, 2023

Come per le utenze di luce e gas, chi si trova in condizioni di difficoltà economica ha diritto a uno sconto – applicato in automatico – sulla tassa sui rifiuti. È il cosiddetto bonus Tari. La legge fissa quindi criteri economici per poter usufruire dell’agevolazione: l’Isee del nucleo familiare non deve superare gli 8.265 euro. Cosa c’è da sapere.