Maggio 25, 2022

Your browser does not support the video tag.

Bonus trasporti pubblici 2022, un contributo da 60 euro destinato all’acquisto di abbonamenti per mezzi pubblici o di biglietti per il trasporto ferroviario nazionale utilizzabile fino al 31 dicembre 2022. La misura è dedicata a persone fisiche con un reddito sotto i 35 mila euro. La richiesta potrà essere effettuata grazie a una piattaforma informatica. Stanziamenti 100 milioni di euro per il 2022 e, stando alle stime, circa un milione e mezzo di italiani potrebbe aggiudicarsi il bonus.