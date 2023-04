Aprile 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Bonus Trasporti 2023, domande al via da domani, lunedì 17 aprile. Il beneficio destinato a chi, nel 2022, ha avuto un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. La domanda dovrà essere presentata online tramite il sito bonustrasporti.lavoro.gov.it per richiedere il contributo fino a 60 euro per l’acquisto di un abbonamento mensile per mezzi su gomma e rotaia. Stanziati 100 milioni euro.