Giugno 16, 2022

Bonus verde anche nel 2022. Si tratta di un’agevolazione fiscale valida per le spese sostenute per gli interventi straordinari di rifacimento di giardini e terrazzi e per la sistemazione a verde di aree all’aperto. L’incentivo, nel dettaglio, prevede la possibilità di beneficiare di una detrazione del 36% sulle spese sostenute per interventi straordinari di rifacimento di terrazzi, giardini e aree scoperte..