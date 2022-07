Boom minacce informatiche in Italia nel 2021

Luglio 20, 2022

Boom di crimini informatici in Italia nel 2021. L’allarme nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio Cybersecurity di Exprivia, che in tutto l’anno evidenzia 1.356 segnalazioni e nel periodo ottobre-dicembre 454 fenomeni di cybercrime, in aumento del 66% sul trimestre precedente, e quasi il doppio rispetto all’ultimo trimestre del 2020.

Il settore più vulnerabile e maggiormente attaccato dai cybercriminali nel 2021 è quello ‘Finance’. Seguono i comparti ‘software e hardware’ che include piattaforme cloud, per videoconferenze, per la dad e ‘pubblica amministrazione’.