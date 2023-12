Botti di Capodanno pericolosi, 6 morti e oltre 3mila feriti in 10 anni

Dicembre 31, 2023

In base ai dati ufficiali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, fra il 2012 e il 2022, in Italia, ci sono stati 6 morti e 3.220 feriti gravi a causa di petardi e fuochi d’artificio accesi nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Ma in pericolo ci sono anche animali domestici e selvatici.