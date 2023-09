Bovi (Usl Umbria1): “Per incentivare anti-zoster medici famiglia fondamentali”

Settembre 25, 2023

“Con il nuovo Piano nazionale prevenzione vaccini (Pnpv) 2023-2025 abbiamo la possibilità con i medici di medicina generale di poter ampliare la nostra platea vaccinale, soprattutto per quanto riguarda l’Herpes zoster, malattia sistemica che colpisce ogni anno centinaia di migliaia di persone con conseguenze a breve e lungo termine, dal rash cutaneo al dolore cronico fino a possibili meningiti ed encefaliti, quindi è assolutamente importante prevenirla. Il progetto Umbria Fimmg per la vaccinazione Herpes zoster che abbiamo messo in campo è un primo passo per incentivare l’adesione. Ma per poter programmare la campagna vaccinale per l’herpes zoster è di fondamentale importanza lavorare in micro-team, medico di medicina generale con personale di studio e personale infermieristico”. Così all’Adnkronos Salute Michela Bovi, medico di medicina generale Fimmg Usl Umbria1 e componente della commissione regionale vaccini, durante i lavori del progetto Fimmg Regione Umbria dal titolo ‘Il ruolo del medico di medicina generale nel management della vaccinazione anti-herpes zoster: nuove prospettive per proteggere il paziente’, che si è tenuto a Perugia il 23 settembre.