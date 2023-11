Bpco nel 2030 fra principali cause di morbilità e morte

Novembre 16, 2023

D’Antonio (Ass. it. pazienti Bpco): “Importante intercettarla ai primissimi sintomi, non sottovalutarla e ricordarsi che è una malattia fumo-correlata. Purtroppo l’aderenza a terapie è molto scarsa ed entro il primo anno vengono dismesse autonomamente dai pazienti, mentre i farmaci per la Bpco sono molto importanti, La nostra associazione offre gratuitamente, tutte le informazion necessarie per vivere al meglio con la Bpco”