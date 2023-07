Luglio 10, 2023

Al fine di sostenere gli investimenti realizzati dalle Pmi e dalle mid-cap di piccole dimensioni nel campo della sostenibilità, dell’innovazione, della digitalizzazione, della cultura e della creatività, è stato firmato l’accordo tra il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e il Gruppo Bper Banca (Bper Banca e Banco di Sardegna), che stabilisce una garanzia del valore di 110 milioni di euro offerti da Fei, sostenuto dal programma InvestEU.