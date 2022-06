Giugno 13, 2022

Il piano approvato dal consiglio d’amministrazione di Bper Banca prevede un’evoluzione verso un modello di business multi-specialista e capital light, in grado di valorizzare la scala nazionale del gruppo, le fabbriche prodotto e i canali distributivi specializzati, grazie anche ad una profonda trasformazione tecnologica e digitale.