Luglio 26, 2023

“Il progetto che presentiamo oggi ci rappresenta e vogliamo che trasmetta alle persone, ai dipendenti ed alla città la nostra attenzione verso temi identitari per Bper Banca, la sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale e la proiezione verso il futuro”. Così Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca, in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione del centro direzionale di Bper Banca che, una volta ultimato, diventerà Bper’s Park.