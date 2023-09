Bracco Innovation Day, Fulvio Bracco: “Progetti per migliorare qualità immagini sul mercato nel 2024”

Settembre 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Per quanto riguardo l’Imaging diagnostico, stiamo già lavorando su una serie di programmi che andranno sul mercato nel 2024 e che comporteranno non solo il miglioramento delle immagini ma anche il triage dei paziendi e, di conseguenza, il lavoro dei professionisti del settore”. Lo ha detto il vicepresidente e Ceo di Bracco Imaging, Fulvio Renoldi Bracco, a margine del Bracco Innovation Day, svoltosi presso l’auditorium dello Human Technopole e quest’anno intitolato “Unlocking the A.I. Revolution – A Symposium on the future of the Healthcare Industry and Diagnostic Imaging in the era of Artificial Intelligence”. Al termine del convegno è intervenuto da remoto il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.