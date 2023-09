Bracco Innovation Day, le potenzialità dell’Ai sulle Life Sciences

Settembre 19, 2023

Dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulle Life Sciences e sull’industria della salute si è discusso in occasione del Bracco Innovation Day, una giornata di lavoro, intiolata “Unlocking the A.I. Revolution – A Symposium on the future of the Healthcare Industry and Diagnostic Imaging in the era of Artificial Intelligence”, alla quale hanno partecipato non solo importanti keynote speaker ma anche il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, intervenuta in collegamento in chiusura dell’evento.