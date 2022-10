Ottobre 11, 2022

Presente alla conferenza stampa con la quale si è annunciata la rimborsabilità nel nuovo farmaco di UCB a base di fenfluramina, indicato nel trattamento delle crisi epilettiche associate alla Sindrome di Dravet, Isabella Brambilla, Presidente Dravet Italia Onlus, spiega l’importanza di avere a disposizione una nuova opzione terapeutica rimborsabile.