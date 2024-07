Brand Journalism Festival, Chieffi (NoaCom): “Tecnica chiave per narrazione di valore”

31 Luglio 2024

“Il Brand Journalism Festival è il primo festival” che si occupa dell’utilizzo “delle tecniche giornalistiche per la narrazione di marca. Noacom”, ci sarà perché “è la prima rete italiana di agenzie di comunicazione che utilizza anche il ‘brand journalism’ come tecnica di narrazione per i propri clienti e per le proprie attività di comunicazione. Siamo profondamente convinti che l’approccio legato all’utilizzo delle tecniche giornalistiche sia una delle chiavi del successo della narrazione di valore per i brand, le aziende, gli enti e le organizzazioni”. Così Daniele Chieffi, presidente NoaCom, spiega le motivazioni della presenza della società alla prima edizione dell’evento che il prossimo 12 novembre riunirà editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti della comunicazione di marca, appassionati del mondo dell’informazione e professionisti della comunicazione per esplorare e ispirare il mondo del giornalismo e della comunicazione aziendale, esaminando le tendenze, i progetti più significativi e le opportunità e sviluppare una collaborazione fattiva tra i vari protagonisti.