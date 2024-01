Brandi (Pro Vita & Famiglia): “Riconoscere umanità del concepito”

Gennaio 26, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Alla base di tutti i mali di questa società liquida moderna c’è il fatto che il bambino nel grembo materno è stato cancellato”. Sono le parole di Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus a margine della conferenza stampa “Semplicemente Umano” organizzata a Roma in collaborazione con World Youth Alliance.