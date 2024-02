Brandi (ProVita & Famiglia): “Libertà può essere usata sia per il bene che per il male”

Febbraio 22, 2024

“Oggi molti credono erroneamente che la libertà sia un fine ma non è vero, essa è infatti un mezzo. La libertà è come un treno, che può andare in una direzione o in un’altra, per fare del bene o del male”. Così Toni Brandi, presidente di ProVita & Famiglia onlus, a margine dell’evento “Custodi del Domani – In difesa dei bambini e della famiglia”, organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia della Regione Lombardia in collaborazione con Pro Vita & Famiglia onlus, tenutosi presso la Sala Pirelli del Consiglio Regionale della Lombardia, a Milano. L’evento è stato l’occasione per presentare il libro ‘Per amore dei nostri figli’, scritto da Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale della rivista Pro Vita & Famiglia.