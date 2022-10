Ottobre 17, 2022

“Un piccolo dittatore, un re delle fake news e della stupidità”. Così Luiz Inácio Lula da Silva ha attaccato Jair Bolsonaro durante il nuovo duello tv tra i due sfidanti del ballottaggio delle presidenziali brasiliane che si svolgeranno il prossimo 30 ottobre.