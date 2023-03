Marzo 10, 2023

Your browser does not support the video tag.

Violenza fisica e psicologica, offese e umiliazioni ai disabili ospiti di una residenza: di questo sono accusati cinque operatori sanitari, nei confronti dei quali il gip del tribunale di Brescia, su richiesta della procura, ha emesso la misura cautelare di divieto di avvicinamento alle persone offese.