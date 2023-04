Aprile 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

Lupani: “E’ un momento di grandissimi cambiamenti, è necessaria una visione di lungo periodo. Con i partner finanziari è importante avere massima collaborazione e trasparenza, quindi dire dove si può arrivare e chiedere sostegno, dall’altra parte tranquillizzare il personale cercando di istituire un clima di fiducia e prospettiva futura” ha spiegato Bruno Lupani, Group CFO Raccortubi.