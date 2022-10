Ottobre 3, 2022

Al via la decima edizione del Salone della CSR, la tregiorni meneghina dedicata alla responsabilità sociale d’impresa. Francesco Bruno, Head of Microbobility Solution Pirelli, ha risposto alle domande dei cronisti riguardo le proposte di Pirelli per la micromobilità sostenibile.