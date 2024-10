Buchmesse, Dami: “Da 25 anni Geronimo Stilton trasmette la passione per la lettura e per l’Italia”

18 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Geronimo Stilton da 25 anni accompagna i ragazzi alla scoperta dei valori fondamentali per crescere bene e soprattutto, trasmette la passione per la lettura e per il nostro meraviglioso Paese”. Sono le parole di Elisabetta Dami, scrittrice di libri per ragazzi e mamma del personaggio Geronimo Stilton, il topo-giornalista che, durante la seconda giornata della Buchmesse di Francoforte 2024, ha visitato a sorpresa il padiglione Italia Ospite d’Onore per consegnare due libri a Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per la Fiera del Libro di Francoforte 2024.