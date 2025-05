Bullismo, schermitrice Di Francisca: “Giovani hanno bisogno di trovare la loro passione”

28 Maggio 2025

“Sono qui alla maratona del bullismo per dare una testimonianza e per fungere da modello per questi giovani che, oggigiorno, si sentono un po’ persi. C’è bisogno di modelli e di punti di riferimento, c’è bisogno di farli uscire da casa, di farli osare e trovare qualcosa attraverso la quale esprimersi o per la quale avere una passione. Nella vita avere una passione è fondamentale”. Lo afferma Elisa Di Francisca, ex campionessa di scherma, alla presentazione del primo Rapporto dell’Osservatorio nazionale Bullismo e disagio giovanile, a Palazzo dell’Informazione a Roma dove si è tenuto l’evento ‘Maratona bullismo’.