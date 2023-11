Buono (Cassa Geometri): “Categorie geometri molto propensa alle nuove tecnologie”

Novembre 15, 2023

Buono: “Abbiamo previsto il calo demografico, ma c’è anche l’allungamento della vita professionale, questo comporta lo slittamento dell’età media della categoria che però è molto propensa alle nuove tecnologie.” ha dichiarato Diego Buono, Presidente Cassa Geometri intervenuto al convegno nazionale “Valore Geometra” presso l’Auditorium Antonianum di Roma.