Ottobre 5, 2023

Sono state identificate tutte le 21 persone morte nel bus precipitato dal cavalcavia a Mestre. Si tratta di nove ucraini, quattro rumeni, tre tedeschi e due portoghesi, a cui si aggiungono un croato, un sudafricano e un italiano, ovvero l’autista Alberto Rizzotto.