Giugno 21, 2023

Corsa a tre per aggiudicarsi Expo 2030. Il Bureau International des Expositions oggi riunito in Assemblea Generale a Parigi ha ammesso alla fase finale le candidature di Busan in Corea del Sud, Riad in Arabia Saudita e Roma per l’Italia. A novembre la decisione. Gli Stati membri voteranno a scrutinio segreto.