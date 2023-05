Maggio 24, 2023

Your browser does not support the video tag.

Marco Ferrari, Ceo di Gruppo Montenegro, è intervenuto a margine dell’inaugurazione esclusiva di Ca’ Select, la casa di Select Aperitivo in anteprima internazionale. L’evento simbolicamente coincide con l’inizio della Select Spritz Week, la 1^ edizione dell’evento dedicato alla cultura veneziana e all’autentico Spritz Veneziano, in programma a Venezia dal 25 al 28 maggio.