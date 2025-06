Cafà (Cifa): “ tre giorni di confronto sulla sicurezza”

12 Giugno 2025

“E’ stata una tre giorni impegnativa alla fiera Ambiente e Lavoro di Bologna, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare centinaia di professionisti e esperti nell’ambito della consulenza e soprattutto abbiamo ascoltato coloro che sono in prima linea e che stanno vivendo come l’innovazione e le nuove tecnologie stanno impattando nel mondo del lavoro. Questo per noi è importante perché sono tanti suggerimenti che ci arrivano per poi definire e ridefinire continuamente le nostre politiche, le nostre attività di servizio e assistenza verso imprese e lavoratori”. Sono le parole di Andrea Cafà Presidente CIFA, a margine del Convegno “Cultura della sicurezza e prevenzione partecipata” organizzato nello Stand Cifa – Confsal alla Fiera di Bologna.