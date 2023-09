Settembre 29, 2023

«Grazie al memorandum firmato oggi a Venezia i lavoratori marocchini conosceranno la lingua italiana, le regole di sicurezza sul lavoro e avranno specifiche competenze».

Così Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e dell’associazione datoriale Cifa Italia, ha spiegato la nascita della piattaforma dove si incontreranno domanda e offerta delle aziende italiane e marocchine.