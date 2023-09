Settembre 11, 2023

Spari nella notte per le strade di Caivano. ”Notte insonne. Notte da incubi”, è la denuncia di padre Maurizio Patriciello. I carabinieri sono intervenuti in viale delle Margherite per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Ignoti avrebbero esploso 19 colpi, di due differenti calibri. Non risultano danni a cose o feriti.