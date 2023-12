Calcio, 18esima giornata Serie A: orari partite

Dicembre 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

Tra oggi e domani la 18esima giornata del campionato di calcio di serie A. Si inizia stara alle 18:30 con Fiorentina-Torino e Napoli-Monza. Alle 20:45 c’è Lazio-Frosinone e Genoa-Inter.