Maggio 23, 2022

Il Milan si laurea campione d’Italia e vince il suo 19esimo scudetto. A Sassuolo i rossoneri vincono 3-0 e mantengono 2 punti di vantaggio sull’Inter, che supera in casa la Sampdoria 3-0. Delineate anche le squadre che partecipano alle Coppe europee.