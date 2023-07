Luglio 28, 2023

Va alla Juventus la prima amichevole di lusso giocata nella notte italiana contro il Milan a Carson City, in California. I bianconeri di Allegri battono la squadra di Pioli per 6-5. I tempi regolamentari terminano 2-2. Poi, dal dischetto, la Juve ha la meglio.