Luglio 5, 2022

City Football Group, società di proprietà di un veicolo di investimento dello sceicco Mansour, ha acquisito una partecipazione azionaria pari all’80% del capitale sociale di Palermo Football Club S.p.A., società proprietaria della squadra di calcio di Palermo, recentemente promossa in Serie B. Il restante 20% rimane di proprietà dell’attuale socio unico Hera Hora S.r.l., società riconducibile a Dario Mirri, che rimarrà Presidente del club rosanero.