Calcio, Nazionale: Mancini convoca 39 giocatori per le gare di giugno

Maggio 24, 2022

Il ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, ha convocato 39 calciatori, che si raduneranno venerdì 27 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nella lista tutti gli Azzurri campioni d’Europa ad eccezione degli infortunati Chiesa, Castrovilli, Toloi e Immobile. In azzurro torna Spinazzolla, prima convocazione per Pinamonti. Mercoledì primo giugno il match con l’Argentina nella sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America. Sempre a giugno previste quattro gare per la qualificazione alla Uefa Nations League.