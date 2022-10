Ottobre 14, 2022

Per le italiane impegnate nelle coppe europee due pareggi e una vittoria. In Europa League la Roma di Mourinho pareggia in casa del Beris per 1-1 e resta in corsa per la qualificazione. la lazio frema all’Olimpico contro lo Sturm Graz (2-2): le reti di Immobile e Pedro eguagliate dalla doppietta di Boving. In Conference League la Fiorentina travolge gli scozzesi degli Hearts di Edimburgo (5-1)