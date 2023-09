Settembre 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

Oggi i primi anticipi della quinta giornata della Serie A. In campo alle 18.30 la Salernitana affronta il Frosinone all’Arechi, il Lecce ospita il Genova alle 20.45. Sabato tocca a Milan-Verona alle 15, Sassuolo-Juve alle alle 18 e Lazio-Monza alle 20.45. Tra domenica e lunedì le altre partite della quinta giornata.