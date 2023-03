Marzo 15, 2023

Scontri a Napoli per la presenza in città dei tifosi dell’Eintracht Francoforte giunti nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita di stasera. Intanto la Uefa ha aperto un’indagine dopo che ai tifosi dell’Inter è stato negato l’accesso alla partita di Champions League di martedì con il Porto nonostante avessero i biglietti per la partita.