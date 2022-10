Ottobre 3, 2022

Verona-Udinese chiude l’ottava giornata di Serie A di calcio, che ha visto ieri il ritorno alla vittoria dopo oltre un mese della Juventus, che ha sconfitto il Bologna per 3-0. Vincono anche Atalanta, Sassuolo, Monza e Lazio. Per la Champions League domani in campo Inter e Napoli