Calderone: “Il lavoro domestico e familiare è un comparto importante che necessita di regole certe”

Giugno 21, 2023

Calderone: “In un contesto sociale come il nostro in cui la popolazione tende ad invecchiare è importante costruire un sistema di supporti che passano attraverso un lavoro qualificato degli operatori che sostengono la famiglia” ha dichiarato Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. “Il lavoro domestico e familiare è un comparto importante che necessita di regole certe perché abbiamo bisogno che i rapporti di lavoro domestico siano dichiarati, non solo per l’attività ispettiva ma anche per il dimensionamento del valore sociale di questa funzione”.