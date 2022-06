Giugno 27, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il balzo delle temperature oltre i 40 gradi con il grande caldo che stringe d’assedio città e campagne ha fatto esplodere i consumi di frutta e verdura sulle tavole degli italiani negli ultimi sette giorni con un aumento medio del +20%. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.