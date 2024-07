Caldo e afa in tutta Italia: ecco quanto dura

10 Luglio 2024

Caldo e afa in crescita in tutta Italia. Domani allerta rossa in 7 città: Campobasso. Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. L’anticiclone africano che è portatore di temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità dominerà per almeno 10 giorni ma il culmine è atteso per sabato 13 luglio