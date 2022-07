Luglio 19, 2022

Allerta rossa in Europa per il caldo e la siccità. In Gran Bretagna è stato proclamato lo stato di emergenza nazionale per temperature elevate. “Apocalisse di caldo” anche nella Francia occidentale, dove si registrano temperature tra i 38-40 gradi. Intanto Commissione Ue lancia l’allarme sulla siccità e annuncia la possibile adozione di misure straordinarie della gestione dell’acqua e dell’energia.