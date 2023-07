Caldo record, circolare ministero della Salute alle Regioni

Luglio 18, 2023

Sono arrivate le raccomandazioni del ministero della Salute alle Regioni in occasione dell’ondata di caldo record in Italia. Tra le misure raccomandate, un ‘codice calore’ nei pronto soccorso, l’attivazione di ambulatori territoriali operativi 7 giorni su 7, h12, per far fronte all’accesso di pazienti colpiti dagli effetti del caldo. E ancora: potenziamento del servizio di guardia medica; riattivazione delle Uscar per favorire l’assistenza domiciliare ed evitare risorsi inappropriati ai pronto soccorso.