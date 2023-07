Caldo record, il decalogo della Croce rossa per evitare i rischi

Luglio 10, 2023

Con le giornate da bollino rosso in tutta Italia a causa dell’anticiclone africano, la Croce Rossa fornisce una serie di consigli per evitare i colpi di calore. Innanzi tutto si raccomanda di non uscire nelle ore più calde, portare con sé dell’acqua, cappello e crema solare. Indossare abiti ampi, leggeri, di tessuto naturale e di colore chiaro. E per mantenere fresca la casa tenere finestre e tapparelle chiuse durante il giorno. In caso di sintomi come affanno, confusione, debolezza, vertigine o crampi cercare assistenza medica.