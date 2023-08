Agosto 20, 2023

La California si prepara all’arrivo dell’uragano Hilary che nelle prossime ore dovrebbe abbattersi sulla parte meridionale scatenando inondazioni, venti feroci e forti nubifragi. Sono previste raffiche di vento da 80 a 100 chilometri orari e onde alte da 5 a 7 metri. I residenti stanno lasciando le loro case, parchi e spiagge sono state chiusi e i primi soccorritori sono già operativi sul posto. Dichiarato lo stato di emergenza