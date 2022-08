Agosto 26, 2022

In California è stato approvato il divieto di vendita di nuovi veicoli a benzina entro il 2035 nell’ambito delle misure per ridurre le emissioni e combattere l’emergenza climatica. Con il voto di oggi, si legge sul sito del ‘Guardian’, le autorità di regolamentazione statali hanno predisposto un piano per eliminare gradualmente la vendita di auto a benzina nei prossimi 13 anni nel più grande mercato automobilistico americano.